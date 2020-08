Fiskstjerte yn fiver Kollum, omwenners komme yn aksje

Nei alle gedachten hat de stjerte te krijen mei de oanwêzichheid fan de 'grote kroosvaren', in wetterplant dêr't dit jier in hiel soad fan oanwêzich wie yn 'e fiver. Om't de plant soerstof út it wetter hellet, is der te min oer foar de fisken.

Omwenners hawwe snein in soad deade fisken fuorthelle en ek de gemeente kaam yn aksje mei in boatsje. In leanbedriuw hat farsk wetter út 'e Trekfeart yn 'e fiver pompe.