Keatspartij yn Reduzum wûn troch Menno van Zwieten-en-dy

De winners berikten de einstriid troch yn de heale finale mei 5-1 6-6 te winnen fan Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma. Earder op de dei moasten se alles jaan tsjin Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra: 5-5 6-4. Kingma-en-dy pakten op 'e twadde list de winst tsjin Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa en kamen sa yn de finale telâne.

Kening keazen troch publyk

Foar it earst yn de keatshistoarje waard de kening, Kees van der Schoot, keazen troch it publyk. Dat koe in beslissing meitsje op basis fan striid, ynteraksje mei it publyk en humor.