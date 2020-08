Soad Ynjebetinkingen skrast: mar dy op It Hearrefean gie noch wol troch

De Ynjebetinking op It Hearrenfean luts dit jier mear minsken as oars. Yn totaal kamen der sa'n 100 minsken op de gearkomste op it Gashoudersplein en yn de Trinitastsjerke ôf. De betinking op It Hearrenfean is bysûnder, om't der net in soad betinkingen trochgiene. Der wurdt alle jierren op 15 augustus stil stien by de befrijing fan Nederlânsk-Ynje nei de Japanske kapitulaasje, mar troch it coronafirus waarden eins hast alle betinkingen skrast.