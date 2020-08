Soad belangstelling foar betinking Gerard Reve yn Greonterp en Blauhús

De betinking wie yn de Sint-Fitustsjerke yn Blauhús en by de toer fan Greonterp. Reve hat tusken 1964 en 1971 yn Greonterp wenne, yn syn wente 'Huize Het Gras.'

Melde yn 't foar

De minsken dy't komme woene moasten dat dit jier yn 't foar melde. Ek wiene der dit jier gjin bankjes delset om op te sitten mar moasten minsken harren eigen stuollen meinimme. Sa koe der better ofstân bewarre wurde.

Organisator Hester Witteveen wie wiis mei de hege opkomst. "Minsken moasten harren yn it foar opjaan en it wie best even spannend of minsken dat ek wol dwaan woene. Mar dat fûl bot ta. En ek yn de tsjerke wiene der goeie maatregels nommen sa't de besikers ôfstân hâlde soene. De sitplakken wiene mei giele stickers oanjûn."

Under de besikers wiene ûnder oaren Hans Wiegel en Thierry Baudet.