Coronafirus no ek op Flylân: toerist posityf test en fan eilân ôf helle

Ek op Flylân is it coronafirus fêststeld by in persoan. It giet om in toerist dy't mei de húshâlding op it eilân wie. De persoan is yntusken fan it eilân ôf helle mei spesjaal ferfier en giet no thús yn isolaasje. De GGD is dwaande mei boarne- en kontaktûndersyk, lit de gemeente witte.