Koade giel yn it hiele lân: Fryslân kâns op tongerbuien en wetteroerlêst

It KNMI hat foar it hiele lân koade giel útroppen. Foar Fryslân jildt dat der benammen warskôge wurdt foar tongerbuien nei 15.00 oere. Der is kâns op tongerynslach, hagel en wynstjitten oant 60 km/oere. Dat kin bygelyks hinder opsmite foar it ferkear en foar bûtenaktiviteiten.