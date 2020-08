Noch ien positive coronatest op Skylge, alle oare útslaggen negatyf

Op de tredde testdei fan GGD Fryslân op Skylge is sneon ien persoan posityf test op it coronafirus. Dizze persoan hat it eilân yntusken mei spesjaal ferfier ferlitten. Alle oare testútslaggen binne negatyf. De measte persoanen hawwe yntusken de útslach krigen, guon minsken wiene lykwols noch net te berikken.