Ysbrand Galama komt werom mei fierljepwinst yn Gryptsjerk

Hy bleau dêrmei Bart Helmholt fan Noardburgum foar, dy't einige op 19.92 meter. It tredde plak yn Gryptsjerk gie nei Nard Brandsma fan Warkum mei 19.34 meter.

By de froulju pakte Tessa Kramer fan It Heidenskip de oerwinning mei in persoanlik rekôr. Mei har ôfstân fan 15.88 meter bleau se favorite Marrit van der Wal fan It Heidenskip foar (15.49). Sigrid Bokma fan Hylpen einige as tredde mei 15.12 meter.

Jeugdtitels

Riemer Durk Krol fan Heech wie mei 18.31 meter de winner by de junioaren. Wisse Broekstra fan Tsjummearum (16.96) pakte de titel by de jonges; Hanneke Westert fan Snits wûn by de famkes mei 14.38 meter.