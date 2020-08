SC Hearrenfean kriget flinke nederlaach foar de kiezzen tsjin De Graafschap

De besikers út Doetinchem iepenen nei in healoere de skoare. Mohamed Hamdaoui skeat yn 'e hoek fan it doel en keeper Jaimy Kroesen koe der net mear by: 1-0. Inkelde minuten letter hie de skoare samar ferdûbele wurde kinnen, mar it skot fan Daryl van Mieghem gie foar de goal del.

Twa tsjingoals op rige

Fuort nei it skoft krige Hearrenfean twa kear it deksel op 'e noas. Earst wie it Ted van de Pavert dy't mei in kopbal 2-0 makke; twa minuten letter skeat Joey Konings der noch ien yn.

Yn de 53ste minút like SC Hearrenfean de oanslutingstreffer te meitsjen. It skot fan Joey Veerman wie goed, maar kaam op 'e peal telâne. In kertier letter wreide De Graafschap de romme foarsprong út. Van Mieghem ûntsnapte en brocht de marzje op fjouwer.

Doelpunt Rein Smit

Hearrenfean kaam dochs op it skoareboerd, sa'n tsien minuten foar de ein fan de wedstriid. Smit makke dien wurk en notearre de 4-1. In minút letter hie Hajal hast it twadde doelpunt foar Hearrenfean op 'e skuon, mar de doelman fan De Graafschap pakte de bal.

It lêste doelpunt kaam op namme fan Konings, dy't syn twadde fan de dei foar De Graafschap makke.