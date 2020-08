De fytser rekke licht ferwûne en is nei it sikehûs brocht. Ien fan beiden is troch it reade ferkearsljocht riden. De plysje siket de automobilist en hat tsjûgen fan de oanriding heard. De auto is yntusken wol fûn. Dy stie oan it Sixmaplein mei in skansearre rút.