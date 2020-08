Friese Poort advisearret mei klam mûlkapke op te dwaan yn skoalgebou

ROC Friese Poort advisearret harren studinten en meiwurkers mei klam in mûlkapke op te dwaan as se de skoalgebouwen binnen komme. Dat skriuwt de skoalle op de webside. It mûlkapke wurdt advisearre fan it momint dat de minsken binnen komme, oant dat se te plak binne yn it lokaal.