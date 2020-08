Opskuor om wegerjen Appelhof-gasten op oare plakken op Skylge

Eigener Geert van Dieren hat ferskate reaksjes krigen op it briefke. Guon sprekke skande fan it briefke. Mar oaren hawwe wol begryp foar de situaasje en sizze ek dat it net sa wêze moat dat jongelju oeral wegere wurde om't sy in bantsje fan de camping om hawwe.

Minsken sûnder klachten meie gewoan oeral hinne

Sa seit Everhard Hofstra, dokter ynfeksjesyktebestriding by de GGD: "Ik kan me voorstellen dat dit briefje een gevolg is van het feit dat jongeren zijn geweerd elders op het eiland. Ik denk dat we moeten vaststellen: we hebben één positief geval gevonden. Dat valt nog mee, gelukkig. Maar de jongeren zonder klachten mogen gewoon zoals overal in Nederland overal naar toe bewegen. Als ze dan geweerd zouden worden omdat ze een bandje om hebben of zeggen van de camping te komen, dan is het niet zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Het is terecht dat we deze jongeren dezelfde verantwoordelijkheid geven als iedere burger in Nederland. Ik snap dat de beeldvorming wat raar is, maar het zit 'm ook aan de andere kant: als ze geen klachten hebben, mogen ze gewoon overal naar toe."

De camping moat moandei om 12.00 oere ticht om't der jongelju posityf test binne op it coronafirus. Sneon wurde der op 'e nij minsken test yn de testlokaasje dy't koartlyn iepene is. Van Dieren is lilk dat syn camping ticht moat.