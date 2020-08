Kramer: "In kategory minsken tusken 20-45 jier nimt it net serieus"

Alarmearjend

Everhard Hofstra, dokter ynfeksjesyktebestriding by de GGD, seit ek dat it net de goeie kant op giet. "Het is voor ons alarmerend, daarom geven we er nu ruchtbaarheid aan. Wat vooral zorgen baart is dat het nog steeds doorgaat. Iedere dag komen er nieuwe mensen in beeld, die positief blijken te zijn. Er is dus echt wat aan de hand in Noordoost-Fryslân."

Hy warskôget ek foar slimmere maatregels: "De burgemeesters hebben de mogelijkheden om regionale maatregelen te nemen. Ik denk dat we nu nog op het punt zitten dat we ons best moeten doen, maar het kan best zijn dat we op dat punt komen."

Hofstra sjocht ek dat minsken laks wurde. "Het lijkt er op dat mensen zich niet aan de maatregelen houden. Mensen blijken een barbecue te hebben gehad, of een game-avond. Mensen kennen elkaar, komen dicht bij elkaar. Ze denken dat het veilig is, maar dat is het toch niet.

Doch mei oan ûndersyk

It is hieltyd dreger om de útbraak goed yn byld te krijen. "We proberen het bronnen- en contactonderzoek zo goed mogelijk te doen, maar soms is het wel lastig. Mensen aarzelen soms. Maar het niet opgeven van contacten kan echt leiden tot meer besmettingen."