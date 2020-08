Eke Folkerts is snein simmergast by 'Buro de Vries'

Hie 2020 net it jier fan it coronafirus west, dan grif wol it jier jier fan de boeren. Maatregels, aksjes, demonstraasjes, blokkaden, twaspjalt by de boeren en in soad druk op de politike tsjettel. No farmers, no food: dat is wol dúdlik, mar mei hoe't dy farmers krekt buorkje moatte liket no hast eltsenien him te bemuoien. Snein om 12.00 oere is Eke Folkerts te gast yn Buro de Vries op de radio by Omrop Fryslân.