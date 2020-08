Omrop TIP: Fierljeppen Gryptsjerk LIVE

Yn Gryptsjerk stiet de njoggende fierljepwedstriid op it skema. Nei 11 wedstriden wurdt it einklassemint opmakke. De sterkste ljeppers pleatse harren foar it FK yn Winsum. Omrop Fryslân folget de sporters yn de earste klasse mei in livestream, te sjen fia de webside en de app. De live-útstjoering set útein om 18.30 oere, mei kommentaar fan sportferslachjouwer Freark Wijma en analist Hendrik Murk Haanstra.