Fryske Akademy wrakselet mei syktocht nei nije direkteur

Neffens Thony Visser, lid fan de rie fan tafersjoch, is it net allinne foar de Fryske Akademy dreech om in direkteur-bestjoerder te finen. "Universiteiten hawwe der ek faak ek muoite mei om yn ien kear in geskikte kandidaat te finen. Want it giet om flink útinoar rinnende taken. Je moatte in goeie wittenskipper wêze, mar ek in goeie bestjoerder."

Kwestjes binnen de Fryske Akademy

Dat lêste is foar de Fryske Akademy wol fan it grutste belang op dit stuit, jout Visser oan. "Der hawwe flinke ûntwikkelingen west mei de Akademy. Op it mêd fan de gearwurking mei oare organisaasjes. Der moat wat ferjonging komme. Der moat mear ynternasjonalisearre wurde. Dat binne ûntwikkelingen dy't echt wol dreech wêze kinne foar in direkteur-bestjoerder. Faak hawwe je minsken dy't óf hiele goeie wittenskippers binne, óf hiele goeie bestjoerders. Mar dy kombinaasje is in lestige kwestje."

Bûten de lânsgrinzen

Fansels is der earst besocht in Fries te finen foar de funskje. "Alle Friezen dy't tinke dat sy geskikt binne krije no nochris de kâns om in sollisitaasje te skriuwen, mar yn ús earste besykjen hawwe wy sa'n persoan net fûn. Wy tinke dat it it bêst is om earst ticht yn de omjouwing te sykjen. Mar ynternasjonalisearring is op dit stuit tige wichtich foar soksoarte ynstituten, dus it is ek net frjemd om wat fierder fuort te sjen."