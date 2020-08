Fryslân DOK: De myte fan The Serenes, in earbetoan oan Paul Dokter

Yn 1990 brochten The Serenes 'Barefoot and Pregnant' út. De lanlike media is ûnferdield lyrysk oer it album dêr't de Jouster band mei debutearret. Muzykblêd Oor fynt The Serenes 'een band van internationale klasse.' Mar it sukses hat ek in oare kant...

De wichtichste leden fan de band, Paul Dokter en Theo de Jong, hawwe in muoisume relaasje mei de parse. Prate oer harren muzyk dogge se leaver net. De band huldiget it prinsipe dat de keunstner ûndergeskikt is oan syn skepping.

Ek ûnderling rint it net altyd like goed. As sy it net iens wurde oer de muzikale koers, stapt Paul Dokter út The Serenes. Mei Theo de Jong as driuwende krêft komt yn 1993 'Back to Wonder' út. Ek dizze plaat krijt goede kritiken, mar is kommersjeel gjin sukses. Twa jier letter beslút Theo de Jong om The Serenes op te heffen.