De brânwacht fan De Gordyk moast sneon ier en betiid útride foar in brantsje op in bedriuweterrein oan de strjitte De Kalkovens. It fjoer is nei alle gedachten ûntdutsen troch meiwurkers fan it bedriuw, dy't dêrnei de brânwacht ynskeakele hawwe. De brânwacht hie it fjoer rap ûnder kontrôle.