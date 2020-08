Gebiet om Drachten yn de nacht, Flylân yn de moarn sûnder stroom

It westlike part fan Flylân hat te krijen mei in stroomsteuring. Neffens Liander is der in monteur op 'en paad, mar it is noch net bekend hoe lang de steuring duorje sil. Yn de Fryske Wâlden siet freedtenacht in grut gebiet sûnder stroom. It gie om it noardlike part fan Drachten en Drachtsterkompenije, Boelensloane, Houtigehage, Nijegea en De Rottefalle.