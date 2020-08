Earste ferlies foar Cambuur yn tarieding: Volendam wint mei grutte sifers

De besikers wiene yn de earste helte fan it begjin ôf de baas. de ploech fan Wim Jonk profitearre fan in sleau opbouwend Cambuur. Sa kaam Boy Deul yn goede posysje, mar hy skeat de bal hast rjocht op Sonny Stevens ôf. Nei tsien minuten wie it wol raak. By in skerpe foarset fan Nick Doodeman stie Martijn Kaars op it goede plak. De spits glied de bal efter Stevens.

Jamie Jacobs hie koart dêrnei de earste serieuze kâns foar de Ljouwerters. Ut in corner kopte de middenfjilder fan ôfstân rjochting de krusing, mar doelman Joey Roggeveen wurke de bal noch krekt oer syn eigen goal. De goal foel even letter wer oan de oare kant. Nei balferlies op it middenfjild by de thúsploech stie Ibrahim el Kadiri samar each yn each mei Stevens. Hy prikte de 0-2 binnen.