Camping Appelhof dochs oant moandei iepen; ekstra ôffeart skrast

"Hoewel het aantal jongeren dat positief is getest op corona tot dusverre gelukkig meevalt, nemen we de situatie heel serieus", seit boargemaster Jon Hermans-Vloedbeld fan Skylge.

Yntusken binne in soad jongeren al fuortgien en ek in soad hawwe harren ferbliuw annulearre. Dejingen dy't op dit stuit noch op de camping binne en dy't noch fan plan wiene om nei de camping te kommen, wurde dêroer ynformearre.

Foar de jongerein dy't fan it wykein wer nei de fêste wâl ôfsette, is neffens de Feilichheidsregio genôch plak op de fearboat. Der binne freed 300 minsken test. Harren útslach is noch net bekend.

Utslaggen trochbelle

GGD Fryslân bellet op dit stuit de earste minsken dy't freed test binne op Skylge. De sûnenstsjinst bellet earst alle útslaggen troch oan de belutsenen foar't de totaalsifers bekend makke wurde.

Minsken dy't in negative útslach krije, meie freed nei hûs ta as sy dat wolle. Dat kin fia de reguliere tsjinstregeling fan de fearboat. Minsken dy't in positive útslach krije, krije fuortendaalks ynstruksjes fan GGD Fryslân foar de ferfolchstappen, wêrûnder isolaasje, beskermingsmiddels en ferfier nei hûs.

Foar minsken dy't freed noch gjin útslach krigen hawwe, mar wol fan it eilân wolle, kinne freedtejûn om 20.40 oere mei de fearboat fan Doeksen mei. Yn earste ynstânsje wie der in spesjale boat foar minsken sûnder útslach regele, mar dy is skrast om't it giet om in iepen boat en it KNMI koade giel mei tonger en rein ôfjûn hat.

Net alle útslaggen freed bekend

Om't GGD Fryslân freed ek langer trochgien is mei testen, koene net alle circa 300 meunsters oan de ein fan de moarn mei rjochting it fêstelân. De útslaggen fan dizze tests komme sneon binnen.

De testlokaasje ET-10 yn Midslân is sneon ek wer fan 9.00 oant 11.30 oere iepen foar eltsenien mei mylde klachten op Skylge. Wa't gjin klachten hat, hoecht him net teste te litten, meldt de GGD.