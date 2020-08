Alden gerêst op nije skoaljier: "Ik ha der betrouwen yn dat it goedkomt"

"Ik tink dat it benammen by de bern tafalt", seit Frouwkje Lemstra. Sy is dwaande har team nei de oerwinning te helpen. "We moatte it wol efkes ôfwachtsje, want sjoen de útbraken fan de lêste tiid kin alles samar wer feroarje. Mar ik tink dat it net goed foar in bern is om thús te bliuwen. Sy moatte ek leare en mei freonen omgean kinne. Dus ik ha der net oer twivele om se te stjoeren."

Al wat ûnderfining

De twifel siet der by Arjen Brouwer ek net yn. "Nee, je binne fansels wol efkes dwaande om te sjen oft alles goedkomt. Mar je ha de bern ek al in skoftke thús hân, dus je ha der al mear ûnderfining mei. Hooplik giet moandei alles goed, mar dêr gean we fansels gewoan fan út!'