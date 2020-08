Wittenskippers ûndersykje ûnderwetternatuer yn de Waadsee

Mar it Waddenmozaïek-projekt is folle breder. Franken: "Het overkoepelende doel is eigenlijk die hele onderwater wereld in kaart te brengen. Dan gaat het met name om de diepere delen van de Waddenzee, want er is eigenlijk heel weinig bekend over daar überhaupt leeft."

Dêrom binne der ferline maitiid ferspraat oer it Waad 1.400 boaiemmeunsters naam en is analysearre wat dêryn libbet. Ek it seewierwerstel (zeegras) makket diel út fan dit ûndersyksprogramma.

Nije soarten

As je sa yntinsyf ûndersyk dogge, soe je ferwachtsje kinne nije soarten tsjin te kommen. Franken dêr oer:"Dat zou heel goed kunnen en het zou me ook niets verbazen dat als we dit op de lange termijn blijven bekijken we soorten tegenkomen die nog niet eerder zijn gemeld voor de Waddenzee."