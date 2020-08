Learlingen Magister Alvinus twa wiken nei Skylge-besite pas wer wolkom op skoalle

De learlingen kinne ôfspraken meitsje oer it online folgjen fan de lessen. Se moatte ek in ôfspraak meitsje oer it opheljen fan har boeken. Se meie de skoalle net yn, se krije har boeken by de yngong fan de skoalle.

Op camping Appelhof waard fan 'e wike corona fêststeld. It gong om twa jongeren út Noard-Hollân. Doe't se wer thús wiene, kamen se derefter dat se it firus hiene. Der waard in testlokaasje opsetten op it eilân. Yn totaal binne der no njoggen coronabesmettings foar it ljocht kaam op Skylge.