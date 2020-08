Camping Appelhof op Skylge slút snein al de doarren: soad jongeren al fuort

"Hoewel het aantal jongeren dat positief is getest op corona tot dusverre gelukkig meevalt, nemen we de situatie heel serieus", seit boargemaster Jon Hermans-Vloedbeld. De belutsen partijen jouwe hjirmei dúdlikens oan de oanwêzige gasten, de jongeren dy't noch nei de camping soene en oan de eilânbewenners.

Foar de jongerein dy't dit wykein nei hûs gean is neffens de Veiligheidsregio genôch plak op de fearboaten. As freed noch mear jongeren posityf test wurde op it coronafirus, dan gean dy mei in aparte ferfierder nei Harns.