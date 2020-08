Nederlânske ekonomy krimpt dramatysk: "Mar it wurdt gjin krisis as yn jierren tritich"

Dochs is dizze tiid net mei de jierren tritich te fergelykjen seit Kamstra. Doe waard der jild út de merk helle, besunige, en no wurdt der jild yn de ekonomy pompt. "We hawwe wol leard fan de jierren tritich", seit Kamstra.

Dat betsjut net dat der gjin klappen falle. "Minsken gean net nei de film of nei eveneminten. Se rekreëarje minder en der wurdt minder ferfierd om mar in pear saken te neamen. Dat jout in fersteuring fan de arbeidsmerk." Sommige banen komme ek net werom.

Ferskowing

Neffens Kamstra ha we te krijen mei in ferskowing fan wurk. Op it iene plak ferdwine banen en op in oar plak is in hiel soad wurk, bygelyks yn de tech-sektor en de sûnenssoarch. Dêrfoar moatte minsken wol earst in oar fak leare. Dat kin wol, mar kostet tiid. "Oant dy tiid is it foaral te hoopjen dat der in faksin komt." Kamstra sjocht yn Fryslân foaral mei soarch nei de kommende winter wannear't de rekreaasje foar it grutste part stil leit en bedriuwen net folle nije oarders krije. "It is te hoopjen dat der in Alvestêdetocht komt. Dat soe alles rêde kinne", seit Kamstra mei in knypeach.