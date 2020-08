Freedsmerk: "Ferplichte karantêne? Wa sil my as wâldman potferdory fêstsette?!"

"Moat de plysje dêr dan efteroan? Dy ha wol wat oars te dwaan. Nee, dat wurdt him net." Der waard ek noch ferwiisd nei hoe't dat yn de bibel beskreaun stiet. "As der minsken siik wiene, moasten se hat ek bûten de mienskip hâlde om foar te kommen dat oaren besmet rekken."

Der waarden ek wer foarbylden neamd dêr't it geregeld misgiet: De Prinsetún en Skylge dêr lûke se har der net folle fan oan. Benammen in man yn in scootmobyl makke him dêr bot soargen oer. "Geef se mar in beste dou fan 7.000 euro at se har der niet an houwe, dan leare se it wel af!", advisearre in èchte Ljouwerter frou noch.