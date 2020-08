Fryske bakkerij yn aksje foar Beiroet: opbringst puddingbroadsjes nei Giro 555

Bakker Folkert Baarsma seach it nijs op ynternet foarbykommen en moast direkt tinken oan syn kollegabakkers oer de grins. "De nôtsilo's en alles binne ek fuort", leit bakker Baarsma út. "As je gjin graan ha, kin je ek gjin moal meitsje. Se kinne neat."

"De opset wie earst lit de minsken in euro bypinne by harren bestellingen, mar dat is net echt in leuke aksje. Dus derom ha we betocht dat de folsleine opbringst fan de puddingbroadsjes nei Beiroet giet", seit Baarsma.

In soad minsken binne bang dat it jild dat ophelle wurdt troch korrupsje net op it goede plak telâne komt. Baarsma is dêr lykwols net sa bang foar. "Ik kin it der sels spitigernôch net hinne bringe, oars hie ik dat dien. Ik tink dat it wol wer opboud wurdt, der moat mar wat fertrouwen wêze dat it goed terjochte komt", sa seit de bakker.