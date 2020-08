Opnij drokte by coronatestlokaasje op Skylge

Op de twadde testdei op Skylge is it opnij drok by testlokaasje ET10 yn Midslân. Tongersdei wie dat ek it geval en moasten 90 minsken fuortstjoerd wurde. Neffens de GGD is de opkomst op freed te fergelykjen mei in dei earder, doe waarden 200 minsken testen op it coronafirus.