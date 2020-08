Nije huzen yn Stiens moatte wer ôfbrutsen wurde: "Ik tocht dat it Bananasplit wie"

Yn Stiens wurde seis wenningen yn oanbou healwei de bou wer ôfbrutsen fanwegen in fout by it ynmjitten. De bou begjint hjirnei wer op 'e nij. Ien fan de eigeners fan sa'n nij hûs, Peter de Blaauw, tocht earst dat it in grap wie fan it tv programma Bananasplit. Hy krige it berjocht fan it boubedriuw doe't hy op fakânsje wie yn Kroäsië. Hy leaude it earst net. Mar by thúskomst blykt dat syn nije hûs feroare is yn betonbrokken en in bouput mei pypskom deryn.