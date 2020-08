Man 'noas oan noas' mei hanthavening om't er Prinsetún yn Ljouwert net út wol

De plysje fan Ljouwert hat tongersdeitejûn in 31-jierrige man oppakt dy't de Prinsetún net út woe. It park is nachts ôfsletten yn ferbân mei de coronamaatregels. Doe't hanthaveners de minsken nei tsienen it park út ha woene, waard de fertochte lulk en begûn er har te misledigjen.