De plysje fan It Amelân siket tsjûgen fan meardere fernielingen op it eilân. Yn de nacht fan tongersdei op freed waard in auto fan de lifeguards fernield, en op it strân fan Nes troffen meiwurkers freedtemoarn in gaos oan. Ek de foardoar fan it plysjeburo yn it doarp moast it ûntjilde.