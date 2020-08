FIDEO: De Oerûguay-kwis mei Hearrenfean-ferdediger Joaquín Fernández

Joaquín Fernández is de twadde Oerûguayaan ea by Sportklup Hearrenfean. Gonzalo García-García spile fan 2006 oant en mei 2007 trettjin kear foar Hearrenfean. Fernández is no in wike yn Hearrenfean. We prate mei de nije ferdigener oer syn komst nei Nederlân, syn basketbalkarriêre en we spylje de Oerûguay-kwis mei syn kollega's Mitchell van Bergen, Lucas Woudenberg en Sherel Floranus.