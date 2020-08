Simmerblog: Simmer yn Wynjewâld

Wynjewâldster byldhouwer Joop van Bergen makke ûnder oaren it byld yn it doarp. "Dat beeld gaat over het dorp. Je ziet twee mensfiguren die een bebouwing overeind houden. Daarmee symboliseer ik dat de kwaliteit van een dorp afhankelijk is van de mensen die er wonen." Neffens Van Bergen is dat tekenjend foar Wynjewâld. "Met elkaar maken we er hier wel wat van."

Doe't Van Bergen op syn sechstjinde úteinsette mei byldhouwen, hie der net ferwachte dat er ea syn jild fertsjinje soe mei syn keunst. "Ik had in het begin niet het idee dat mensen daar interesse in hebben. Het ging om het maken, niet presenteren."