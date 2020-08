Underwiisgroep Fricolore klear foar nij skoaljier: fentilaasjes neisjoen

"We hebben de afgelopen periode gebruikt om alle schoolgebouwen opnieuw te bekijken en te checken op de installatiesystemen. Soms is dat intern gebeurd, maar soms ook met externe partijen. We hebben gekeken of de ventilatiesystemen voldoen aan wat het bouwbesluit vraagt en aan wat er in de brief die we van minister Slob hebben gekregen staat", seit Leijenaar.

"We willen graag allemaal weer open, dat is ook de tendens bij de scholen. We willen weer beginnen. De kinderen weer naar school. Maar we willen wel graag een veilige omgeving creeëren. Zowel voor de leerlingen als voor het personeel. Vandaar is de ventilatie daar een belangrijk element in. Daarin is die check heel belangrijk geweest", seit de bestjoerder.

Risikogroep

Guon meiwurkers fan de ûnderwiisgroep hearre by de risikogroep, dêrfoar hat de Tricolore ekstra soarch. "We inventariseren dat wel, we kijken welke mensen moeite hebben goed te kunnen starten. Daar houden we wel rekening mee, want op het moment dat je in een risicogroep zit voel je daar extra spanning bij. Daar hebben we zeker zorg voor", seit Leijenaar. Der is bygelyks ynvestearre yn spatskermen en leararen wurdt advisearre mûlkapkes te dragen yn de gongen.

Leijenaar rekkenet moandei direkt wer op folle klasselokalen. Lûden oer bern dy't net nei skoalle komme wolle fanwegen it firus binne der net. "Die geluiden hebben we nog niet zoveel gehoord. Dat valt nog enorm mee. Maar we weten nog niet wat er de komende dagen nog gaat gebeuren, maar op dit moment is dat nog niet zo", sa seit Leijenaar.