Akkrumer dûnsskoalle wurket har yn it swit by drive in-optreden

Hjitte of gjin hjitte. De leden fan de dûnsskoalle Dansen in Friesland út Akkrum ha harren de ôfrûne tiid yn it swit wurke foar de foarstelling Summer Dance Intensive. Op in poadium njonken de sporthal wiene tongersdeitejûn trije optredens te sjen. It publyk kaam fanwegen it coronafirus yn de auto, neffens it út Amearika sa bekende drive inn-konsept.