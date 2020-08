File op A32 tusken Akkrum en Grou nei ûngelok tusken auto en frachtwein

De plysje, ambulânsen en de brânwacht kamen te plak om earste help te ferlienen. De bestjoerder fan de auto is kontrolearre troch it ambulânsepersoniel, mar ferfier nei it sikehûs wie net nedich. De auto wie wol bot skansearre en is troch in berger fuortbrocht. De frachtwein koe syn wei op eigen krêft ferfolgje.

Hoe't it ûngelok barre koe, is noch net bekend.