KNVB hat noch gjin soargen oer kompetysjestart, VV Anjum slút kantine

"We hopen dat alles achter de rug is tegen de tijd dat we echt gaan beginnen. Er is ook ruimte om wedstrijden in te halen, met name in juni. Dus het is veel te vroeg om te zeggen dat we in de problemen komen hierdoor", seit Paulsen.

De KNVB is dan ek net direkt skrokken fan it nijs út Noardeast-Fryslân. "Maar wij vinden het wel bijzonder vervelend. Zeker voor alle betrokkenen. Het is natuurlijk niet geheel onverwacht. Het kabinet had al gezegd: er zullen verschillende brandhaarden komen lokaal en er zal dan ook lokaal ingegrepen moeten worden. Dat dat her en der in Nederland kan voorkomen, daar houden wij wel rekening mee", seit Paulsen.