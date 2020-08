Driuwend sinnepark op sânwinplasse by Nij Beets klear

It driuwende sinnepark betsjut dat de gemeente Opsterlân no in hiel ein op streek is mei de ambysje om oer fyftjin jier enerzjyneutraal te wêzen.

In part fan de opbringsten fan it sinnepark komt yn in spesjaal fûns, wêrmei't alderhande projekten betelle wurde kinne, dêr't de minsken dy't der flakby wenje wat oan ha moatte.