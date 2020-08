Ien nije coronabesmetting op Skylge út earste 134 tests

Spesjaal ynrjochte teststrjitte

De teststrjitte op Skylge waard tongersdei ynrjochte, om't campinggasten it firus blieken te hawwen. It gong om twa jongeren út Noard-Hollân, dy't op camping Appelhof sieten. Doe't se wer thús wiene, kamen se derefter dat se it firus hiene.

Letter waard bekend dat it firus fêststeld is by acht jongeren, dy't de ôfrûne wike op de camping stiene. Boargemaster Jon Hermans-Vloedbeld hie it oer in 'wake-up-call'. "Ik zie dat ook bij gasten als ze van de boot komen, dat ze denken we zijn op een eiland, maar wij maken ook deel uit van Nederland. Samen doen we ons uiterste best om het virus in te dammen."

Eigener Geert-Jan van Dieren fan Appelhof besleat woansdei al om de camping mei yngong fan moandei te sluten, twa wiken earder as pland.