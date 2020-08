Nyck de Vries pakt syn earste poadiumplak yn slotrace Formule E

De Vries wie tefreden oer syn resultaat yn de kwalifikaasje, wêryn't er as fjirde einige. Vandoorne pakte de earste poleposition foar it team Mercedec-Benz EQ. Yn de race wûn er al gau in plakje, troch René Rast yn te heljen. It wie wat stuorkewikseljen tusken De Vries en Rast foar P3 en P4, mar de Fries luts oan it langste ein.

Doe iepene er de jacht op Sébastien Buemi, dy't twadde lei. Ek dat gong frij flot. Hy moast it plakje even werom jaan, mar flak foar de ein fan de race helle er Buemi wer yn. "Die actie was perfect", sei De Vries. "Ik zat al vaak dicht bij het podium en dan is het bijzonder bevredigend dat het in de laatste race nog lukt." De Vries kaam efter Vandoorne as twadde oer de finish.