Dockinga College yn Dokkum hast wer iepen, mar sûnder ekstra maatregels

It Dockinga College hoecht gjin ekstra maatregels te nimmen, ek net no't yn Dokkum ferline wike meardere coronabesmettingen oant it ljocht kamen. Dat hat de GGD de skoalle advisearre.

GGD: gjin gefaar foar mienskip

De skoalle sil moandei dus gewoan iepen, mar dêr binne wol soargen oer. "Nou en of, we hebben het begin van deze week toen we wisten over deze uitbraak direct contact gezocht met GGD Fryslân. We hebben van hen het advies gekregen: 'nee, jullie hoeven geen extra maatregelen te nemen. We hebben zicht op de gevallen, dus gevaar voor samenleving is geweken'," fertelt Geert van Lonkhuyzen, bestjoerder fan it Dockinga College.

De jongeren dy't besmet binne en dy't de GGD yn it fizier hat, moatte ek twa wiken yn karantêne bliuwe foar't se wer nei skoalle kinne.