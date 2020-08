Ferhaal Fryske Ynjegonger nei 72 jier boppe tafel

It baltsje begûn foar Van der Meer te rôljen doe't begjin dit jier in âld legermaat fan Gerrit Vis op Facebook in oprop die. Hy woe graach yn kontakt komme mei de neibesteanden fan Vis. Hy woe fertelle oer de tiid yn Ynje. Dy oprop kaam fia-fia bij Van der Meer telâne. Mei help fan oare famyljeleden hat se sûnt doe stap foar stap it ferhaal fan Vis rekonstruearre.

Guerrillastriid

"Hy gie yn 1947 rjochting Nederlânsk-Ynje. Hy moast wol, want hy hie tsjinstplicht", fertelt Van der Meer. Yn novimber fan dat jier stapte er op de boat rjochting de Yndyske havenstêd Tandjong-Priok. Vis waard yndield by in mortierpeloton en kaam telâne yn in guerrillastriid tsjin de ûnôfhinklikheidsstriders. Nei goed in jier gie it mis.

"Hy siet mei trije oaren yn in pantserwein dy't rekke waard troch in trekbom. De pantserwein stoarte dêrnei nei ûnderen yn in ravyn. De trije oaren wiene op slach dea, mar Gerrit libbe noch. Hy is der doe úthelle en oerbrocht nei it needsikehûs. Dêr is er letter ferstoarn."