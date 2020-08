FIDEO: 150 jier âlde skoarstienpiip fan Eastrum giet derôf

Troch dy oanpak bliuwt de toer wol skeef stean, mar dan is it neffens Van Seijen wol feilich. As dat klear is, moat der wer sân meter boppe-op komme, om it yn âlde eare te werstellen.

Erfgoedsintrum

Yn hiel Europa binne der noch mar in pear skoarstienpipen as dy yn Eastrum. Der binne no plannen foar it terrein, om it foar de takomst te behâlden. "Dit wordt een recreatief erfgoedcentrum", seit eigener Jan Smeeing. "Met jachthaven, bed and breakfast en daarnaast allemaal kleine alternatieve bedrijfjes."

De restauraasje duorret sa'n oardel oant twa jier. De bou fan it erfgoedsintrum mei alle bedriuwen is oer fiif oant tsien klear, is de bedoeling.