Noed by medysk lab Izore oer tal tests: "Mensen komen moe terug van vakantie"

En dan komt it grypseizoen der ek nochris oan. "We zijn een laboratorium voor van alles, dus ook voor bloedonderzoeken voor mensen in het ziekenhuis bijvoorbeeld", seit Van Elsacker. "We kunnen niet die zorg zomaar uit handen laten vallen. Het begint meer en meer te knijpen."

Hiel soad ekstra wurk

Want it tal tests dat dien wurdt, rint hurd op. Hast eksponensjeel, seit Van Elsacker. Dat soarget foar in soad ekstra wurk by Izore: "De monsters worden afgenomen bij de GGD, dat is al een hele logistieke operatie, maar daarachter komt het werk in de laboratoria. We moeten alles testen, zorgen dat iedereen uitslagen krijgt, het in computers komt, met datakoppelingen en steeds veranderende richtlijnen en steeds wisselende monsteraantallen."

By Izore ha se dus in soad ferlet fan mear minsken, mar dat is samar net klear. "Het is gespecialiseerd werk. Net als op de intensive care: je hebt die mensen niet zomaar. Er zit zeker een vraag, maar we kunnen het niet zomaar oplossen."