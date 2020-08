200 jongeren litte har teste op Skylge; 90 minsken fuortstjoerd

Christa Oosterbaan fan PvdA Skylge is bliid dat der gau testen wurde kin, mar is ek fernuvere dat der noch altyd jongeren op de camping oankomme. "Ik vraag me af dat zo verstandig is. Als er elke dag nieuwe jongeren bijkomen en die blijven ook nog een week, dan blijf je die grote massa houden, dan ben je nog niet aan het afbouwen. Ik begrijp het vanuit de eigenaar zelf, maar misschien moet de gemeente of veiligheidsregio in gesprek om te kijken, kunnen we niet vandaag stoppen met nieuwe aanwas?"

Neffens Oosterbaan is Skylge noch gewoan in feilige fakânsjebestimming. "Mensen kunnen gerust op Terschelling op vakantie komen, maar houdt de regels in acht."