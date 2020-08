Lange rige foar krekt iepene coronatestlokaasje op Skylge

By acht jongeren dy't de Appelhof besocht hawwe, is yntusken it coronafirus fêststeld. Sy komme út ferskate plakken yn Nederlân. Sy kamen der by thúskomst pas achter dat se it firus ûnder de lea hiene. GGD Fryslân iepene dêrom de teststrjitte yn de ET-10-tsjerke yn Midslân. Oant en mei 11.30 oere kin jongerein mei mylde klachten dêr telâne foar in test. Der stie moarns betiid al in aardige rige.

Ek sûnder ôfspraak

"By dy testlokaasje is yn prinsipe elkenien wolkom, ek sûnder ôfspraak", leit ferslachjouwer Onno Falkena, dy't op Skylge is, út. "Dus dat is hiel oars as testlokaasjes op it fêstelân. Hy is yn it foarste plak foar gasten fan camping Appelhof. Mar hy is ek bedoeld foar minsken dy't yn kontakt west ha mei gasten fan de Appelhof, lykas personiel fan de supermerk yn Formerum."

Dêrby kin it om in hiele grutte groep minsken gean. Camping Appelhof hat plak foar sa'n 800 gasten. "It opmerklike is dat der woansdei ek wer nije gasten arrivearren, wylst doe al bekend wie dat der corona fêststeld wie", bemerkt Falkena. De camping giet yn fazen ticht. Tongersdei en freed wurde der noch gasten ûntfongen, mar fan kommend wykein ôf komme der gjin nije besikers mear talitten.

'Coronakluster' of sels 'coronabrânhurd'

Hoewol't eltsenien him teste litte kin, freget de GGD minsken allinnich in ôfspraak te meitsjen as sy echt corona-êftige klachten hawwe. De GGD stribbet der ek nei om minsken noch deselde dei de útslach fan harren test te jaan. Normaal hantearret de sûnenstsjinst in wachttiid fan maksimaal 48 oeren.

Falkena: "Dêr hinget wol wat in logistyk ferhaal oan, want de meunsters moatte fan Skylge nei in laboratoarium oan de wâl. Minsken dy't hjoed test wurde, witte hjoed noch wêr't se oan ta binne. En dan wurdt dúdlik oft der op Skylge sprake is fan in 'coronakluster' of sels in 'coronabrânhurd'."

Oerlis

De Fryske boargemasters oerlizze tongersdei oer hoe't it fierder moat, mei ûnder oare de problemen op Skylge en yn Noardeast-Fryslân. Falkena: "De Feilichheidsregio's en boargemasters hawwe krekt mear romte en autonomy krigen om eigen maatregels te nimmen. De waarnimmend boargemaster fan Skylge (Jon Hermans-Vloedbeld, red.) hat har dêr noch net oer útlitten. Sy balansearret wat op in koard, want it moat noch dúdlik wurde oft it probleem op Skylge breder is as allinnich camping Appelhof."