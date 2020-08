Simmerblog: Simmer yn Hurdegaryp

Troch de jierren hinne is it doarp Hurdegaryp nei it noarden lutsen. "De grinzen leinen folle fierder rjochting Burgum as at se no binne", seit Van Borkulo. It doarp lei yn in wiet gebiet en moast dêrom in bytsje opskowe. De namme fan it doarp is te tanken oan de grûn ûnder it doarp. "Hurdegaryp leit op in hurde plaat, in hurde 'ripa'."