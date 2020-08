LIVEBLOG: Ek FC Birdaard en VV Oostergo slute sportpark

Tsientallen minsken hawwe har tongersdeitemoarn teste litten op it coronafirus by de testlokaasje dy't yn sân hasten ynrjochte is op Skylge. Yn de rige stiene benammen jongeren. "En dat is ek de groep dy't we hjir graach sjogge", seit Marcel de Jong fan GGD Fryslân. Der wurdt op it eilân fan alles op poaten setten foar it gefal der sprake is fan in echte útbraak. Wêr moatte minsken bygelyks yn karantêne?

De Jong: "Yn prinsipe jildt hjir itselde protokol as op de oare eilannen. Dat betsjut dat we hjir in lokaasje ha dêr't minsken hinne kinne as se posityf teste. We moatte besjen oft der genôch romte is as de oantallen oprinne. Mar dat sjogge we yn de rin fan de dei", leit De Jong út. Neffens him sil dat net op de camping wêze.