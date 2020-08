LIVEBLOG: Drokte by teststrjitte op Skylge; MCL skerpet regels oan

It MCL hat sûnt woansdei syn maatregels oanskerpe. Besikers en begelieders dy't de ôfrûne twa wiken yn in 'oranje' of 'read' gebiet west ha, meie it sikehûs net mear. Minsken mei in polyklinyske ôfspraak dy't yn de ôfrûne twa wiken yn in oranje of read gebiet west hawwe, moatte kontakt opnimme mei de oanbelangjende ôfdieling. Yn oerlis wurdt dan bepaald oft de ôfspraak trochgiet.

Pasjinten dy't yn it sikehûs opnaam wurde en yn dy gebieten west hawwe of posityf teste, wurde yn it MCL, wurde isolearre ferplege. Sy meie gjin begelieders of besikers mear ûntfange.

By de haadyngong fan it sikehûs is in screening neffens de rjochtlinen fan it RIVM. Dêr stean ek bûtenportiers klear om pasjinten te ynformearjen oer de wurkwize.